Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали на южных Курилах

Южно-Сахалинск, 25 декабря. Сахалинский филиал Единой географической службы российской академии наук зарегистрировал землетрясение на территории Южно-Сахалинска. Как пояснили специалисты, магнитуда толчков составила 4,7.

Землетрясение было замечено в среду ночью, в 01:36 (во вторник в 17:36 по московскому времени).

«Его эпицентр располагался в 58 километрах юго-восточнее райцентра, на острове Кунашир Южно-Курильска. Очаг находился на глубине 96 километров», – цитирует РИА Новости руководителя местной сейсмической станции.

Толчки ощутили жители близлежащих населенных пунктов, добавили эксперты.

Напомним, в начале декабря на Филиппинах по меньшей мере 37 человек пострадали из-за землетрясения магнитудой 6,8. В результате землетрясения в регионе наблюдались перебои с электричеством, повреждения получили несколько зданий. В результате стихийного бедствия погибли три человека.