Первые автомобили Aurus будут представлены в 10 цветах

Москва, 25 декабря. Автомобили Aurus будут представлены в десяти цветах, однако позднее палитра может быть расширена, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Начнем примерно с десятка цветов — среди них «латте макиато», «бархатный рубин», «красная пустыня» и другие. Далее палитра может быть серьезно расширена в рамках кастомизации», — заявил Мантуров в интервью «Известиям».

Министр уточнил, что на сегодняшний день число заказов на элитные российские автомобили превысило 600. В следующем году планируется произвести около 200 машин.

Aurus — российская марка представительских автомобилей. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра.

Кабриолеты Aurus впервые участвовали в параде Победы 9 мая на Красной площади в этом году. Ожидается, что автомобиль представительского класса Aurus «Сенат» получит совершенно новый внешний облик. Сейчас автомобиль выпускается в двух вариантах — Aurus Senat S600 и Aurus Senat Limousine L700. Цена Aurus зависит от типа кузова. Стоимость небронированной модели Senat S600 начинается от 12 миллионов рублей.

Как передавал RT, ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным попросил его о поставках Aurus. Он напомнил российскому коллеге, что была сделана заявка на автомобиль Aurus Sedan.