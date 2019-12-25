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Зеленский резко отчитал улыбающегося чиновника

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Зеленский резко отчитал улыбающегося чиновника

Киев, 25 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский резко отчитал чиновника, улыбающегося на заседании Совета развития общин и территорий.

Накануне Зеленский провел совещание, на котором обсудил с представителями совета проблемы отопления и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В какой-то момент украинский президент заметил, что один из присутствующих чиновников улыбается.

«Понимаю, что весело вам. Ну очень. Вы улыбаетесь, а людям очень холодно. Я потом скажу адрес вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немножечко там погрелись», — сказал Зеленский.

Он отметил, что улыбающийся чиновник «не особо серьезно» относится к обсуждаемым проблемам.

Зеленский резко отчитал улыбающегося чиновника

Глава государства подчеркнул, что несмотря на понижение стоимости газа примерно на треть, тарифы ЖКХ остались на прежнем уровне.

Ранее власти Украины порекомендовали жителям страны утеплять свои дома и повышать их энергоэффективность из-за чересчур высоких тарифов на тепло и газ. После государственного переворота 2014 года тарифы ЖКХ в стране выросли более чем в 10 раз.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что рейтинг Владимира Зеленского на Украине резко вырос после его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.

Источник: «Народные новости»
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