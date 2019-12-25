Зеленский резко отчитал улыбающегося чиновника

Киев, 25 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский резко отчитал чиновника, улыбающегося на заседании Совета развития общин и территорий.

Накануне Зеленский провел совещание, на котором обсудил с представителями совета проблемы отопления и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В какой-то момент украинский президент заметил, что один из присутствующих чиновников улыбается.

«Понимаю, что весело вам. Ну очень. Вы улыбаетесь, а людям очень холодно. Я потом скажу адрес вашего дома, чтобы люди к вам пришли и немножечко там погрелись», — сказал Зеленский.

Он отметил, что улыбающийся чиновник «не особо серьезно» относится к обсуждаемым проблемам.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на понижение стоимости газа примерно на треть, тарифы ЖКХ остались на прежнем уровне.

Ранее власти Украины порекомендовали жителям страны утеплять свои дома и повышать их энергоэффективность из-за чересчур высоких тарифов на тепло и газ. После государственного переворота 2014 года тарифы ЖКХ в стране выросли более чем в 10 раз.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что рейтинг Владимира Зеленского на Украине резко вырос после его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.