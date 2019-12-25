Первый поезд «Петербург – Севастополь» прошел Крымский мост

Санкт-Петербург, 25 декабря. Сегодня ночью первый поезд с сообщением «Петербург – Севастополь» пересек Крымский мост.

В поезде «Петербург – Севастополь» даже не пришлось будить никого из пассажиров, чтобы они не пропустили мост. Исторический проезд по мосту караулили всем вагоном, сдружившимся за почти двое суток дороги.

На станции «Тамань пассажирская» в состав зашли строители, поэтому проезд сопровождался профессиональными комментариями. Самый красивый участок – знаменитые арки, подсвеченные красным и синим светом – состав пролетел за считанные секунды. В вагоне в это время пассажиры кричали «ура!» и поздравляли друг друга.