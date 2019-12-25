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Первый поезд «Петербург – Севастополь» прошел Крымский мост

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Первый поезд «Петербург – Севастополь» прошел Крымский мост

Санкт-Петербург, 25 декабря. Сегодня ночью первый поезд с сообщением «Петербург – Севастополь» пересек Крымский мост.

В поезде «Петербург – Севастополь» даже не пришлось будить никого из пассажиров, чтобы они не пропустили мост. Исторический проезд по мосту караулили всем вагоном, сдружившимся за почти двое суток дороги.

Начальник отдела строительного контроля ЖД подходов к Крымскому мосту Валентин Бурковский

Первый поезд «Петербург – Севастополь» прошел Крымский мост

На станции «Тамань пассажирская» в состав зашли строители, поэтому проезд сопровождался профессиональными комментариями. Самый красивый участок – знаменитые арки, подсвеченные красным и синим светом – состав пролетел за считанные секунды. В вагоне в это время пассажиры кричали «ура!» и поздравляли друг друга.

 

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