Мантуров раскрыл сроки начала серийного производства Aurus Komendant

Москва, 25 декабря. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что серийное производство российского внедорожника Aurus Komendant начнется в 2020 году.

По словам министра, коммерческая продажа автомобилей линейки Aurus началась в уходящем году в небольших объемах. В 2021 году начнутся продажи модели Senat, а с 2022 года — серийное производство и продажи внедорожника Komendant.

«Заказов на минивэн Arsenal не так много, но если почувствуем, что спрос есть, возможно, будем серийно выпускать и эту модель», — сообщил Мантуров.

Aurus — российская марка автомобилей представительского класса. Проект разрабатывается с 2013 года как единая платформа автомобилей для перевозки и сопровождения высших должностных лиц. Впервые широкой публике Aurus представили в 2018 году на инаугурации президента России — тогда были показаны лимузин и седан Aurus Senat.

Отметим, что названия моделей были выбраны по названиям башен Московского Кремля — седан и лимузин Senat, минивэн Arsenal и внедорожник Komendant.

В октябре Мантуров сообщил, что Aurus собрал уже более 600 предзаказов, которые начали принимать с 15 февраля. В данный момент покупателям предлагается две модели — Aurus Senat в исполнении лимузин и седан. Как ожидается, клиенты получат свои авто в 2021 году.

Их производство планируется запустить в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. На площадке автозавода ООО «Форд Соллерс Елабуга» будет создан полный цикл производства машин с использованием роботизированного комплекса.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что российский лидер Владимир Путин проехал по новой трассе «Москва — Санкт-Петербург» на лимузине Aurus.