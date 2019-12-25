Мантуров оценил вероятность ухода Apple с российского рынка

Москва, 25 декабря. Вероятность того, что американская корпорация Apple покинет российский рынок из-за закона о предустановке российского ПО на гаджеты довольно мала. С таким заявлением выступил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, подобное решение было бы невыгодно прежде всего самой Apple, так как в России отмечается высокая конкуренция среди производителей гаджетов. Мантуров заметил, что большинство россиян покупают отнюдь не продукцию Apple.

«Им наш рынок крайне интересен. У нас сегодня преобладают продажи именно смартфонов. При этом есть и другие производители — и они, кстати, доминируют. Не каждый станет покупать Apple. У меня, например, Samsung. А был и полуроссийский продукт YotaPhone», — приводит слова Мантурова газета «Известия».

Также Мантуров выразил сомнение в том, что новый закон вызовет рост цен на технику. Он напомнил, что новый закон справедлив, а его аналоги давно применяются в других странах – например, в Китае.