Кавилл рассказал об изнурительной диете ради обнаженных сцен в сериале «Ведьмак»

Лондон, 25 декабря. Актер Генри Кавилл рассказал об изнурительной диете, которой должен был придерживаться ради съемки в обнаженных сценах сериала «Ведьмак», передает Daily Mail.

«В течение трех дней я практически не пил. В первый день я мог употребить полтора литра воды, во второй — пол-литра, в третий — вообще без жидкости», — рассказал актер на шоу Грэма Нортона

Телеведущий в ответ пошутил, что при такой диете на шестой день его бы ждали похороны.

По словам актера, он решился на жесткую «сушку» ради того, чтобы хорошо были видны мышцы в обнаженных сценах.

Сериал «Ведьмак», основанный на серии романов польского писателя Анджея Сапковского, вышел на Netflix 20 декабря и сразу стал одним из самых успешных проектов компании.

Ранее RT опубликовал подробный обзор первого сезона и выяснил, почему многие фанаты «Ведьмака» оказались разочарованы сериалом. Как отмечают критики, первый эпизод «Ведьмака» пытался «понравиться сразу всем». Для фанатов книг Сапковского и игр про приключения Геральта из Ривии по нему рассыпаны знакомые цитаты. Однако сразу бросается в глаза, что «Геральт из детектива с нечеловеческой реакцией превратился в подобного Рокки мордоворота, для которого главное — держать удар, а не наносить свой».

Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич ранее рассказала, каким будет второй сезон. По ее словам, первый сезон был нечто вроде большого пролога. Он знакомил зрителя с миром «Ведьмака» и представлял ему основных персонажей. Второй же должен быть более «взрывным» и эпическим.