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Samsung вместо Galaxy S11 может выпустить Galaxy S20

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Samsung вместо Galaxy S11 может выпустить Galaxy S20

Москва, 25 декабря. Корейская компания Samsung может назвать свой новый флагман Galaxy S20.

О том, что вслед за Galaxy S10 выйдет Galaxy S20, и Samsung нарушит последовательность чисел в нейминге своих смартфонов, сообщил известный инсайдер Ice universe, ограничившись немногословным постом в Twitter.

Samsung вместо Galaxy S11 может выпустить Galaxy S20

По мнению экспертов, это может быть связано с 2020 годом. Кроме того, подобная ситуация не является уникальной для производителей гаджетов. К примеру, Apple пропустила «девятку» в линейке iPhone, выпустив после «восьмого» сразу iPhone X.

Samsung вместо Galaxy S11 может выпустить Galaxy S20

Традиционно презентация новых смартфонов от Samsung проходит в феврале. В 2019 году южнокорейская компания представила четыре флагманских устройства — стандартный S10, «навороченный» S10+, более дешевый S10e и поддерживающий новейший стандарт связи S10 5G.

Samsung вместо Galaxy S11 может выпустить Galaxy S20

Ожидается, что следующая модель Samsung Galaxy будет более «грубой» и «прямоугольной» с большим блоком основной камеры, где разместятся сразу пять объективов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Samsung Galaxy A10 стал вторым по популярности смартфоном в мире по итогам третьего квартала 2019 года. Эта модель набрала показатель в 2,6% от всех мировых продаж.

Источник: The Geek
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