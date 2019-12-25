Samsung вместо Galaxy S11 может выпустить Galaxy S20

Москва, 25 декабря. Корейская компания Samsung может назвать свой новый флагман Galaxy S20.

О том, что вслед за Galaxy S10 выйдет Galaxy S20, и Samsung нарушит последовательность чисел в нейминге своих смартфонов, сообщил известный инсайдер Ice universe, ограничившись немногословным постом в Twitter.

Galaxy S20 — Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019

По мнению экспертов, это может быть связано с 2020 годом. Кроме того, подобная ситуация не является уникальной для производителей гаджетов. К примеру, Apple пропустила «девятку» в линейке iPhone, выпустив после «восьмого» сразу iPhone X.

Традиционно презентация новых смартфонов от Samsung проходит в феврале. В 2019 году южнокорейская компания представила четыре флагманских устройства — стандартный S10, «навороченный» S10+, более дешевый S10e и поддерживающий новейший стандарт связи S10 5G.

Ожидается, что следующая модель Samsung Galaxy будет более «грубой» и «прямоугольной» с большим блоком основной камеры, где разместятся сразу пять объективов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Samsung Galaxy A10 стал вторым по популярности смартфоном в мире по итогам третьего квартала 2019 года. Эта модель набрала показатель в 2,6% от всех мировых продаж.