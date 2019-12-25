Бузова записала новый трек «Мандаринка»

Москва, 25 декабря. Телеведущая и певица Ольга Бузова записал новый трек «Мандаринка» вместе с блогером Давидом Манукянов (Dava).

«Этой песней мы хотели напомнить вам, что впереди праздничные дни, и максимально поднять настроение этой доброй, веселой новогодней песней», — написала Бузова в своем Instagram.

Уже через несколько часов, трек занял третье место в музыкальном чарте iTunes. Об этом Бузова тоже рассказала в Instagram.

Ранее сообщалось, что Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова выбрали себе будущих супругов в финале шоу «План Б». В эфире телешоу резидент Comedy Club и российская певица помогают найти друг другу спутников жизни. Перед знаменитостями стоит сложная задача ― сделать окончательный выбор между двумя главными претендентами.