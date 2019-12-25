ВЦИОМ рассказал, что россияне мечтают о здоровье и улучшении жилищных условий

Москва, 25 декабря. ВЦИОМ провел опрос, чтобы узнать, о чем мечтают жители России. Согласно ему, большинство россиян хотят здоровья для себя и близких, а также улучшения жилищных условий.

«Наиболее часто называемые заветные мечты россиян - здоровье для себя и близких (10%) и улучшение жилищных условий для семьи (10%). Почти каждый десятый россиянин (8%) мечтает о путешествиях, 7% – о том, чтобы вырастить детей и внуков и успехе в их жизни», — гласит текст исследования ВЦИОМ.

Еще 6% россиян хотят повышения уровня жизни и материального благополучия. 5% россиян хотели бы жить у моря, а 4% –хотят, чтобы не было войны.

Три четверти россиян считают, что мечта должна быть достижимой и реализуемой, а 10% опрошенных убеждены, что мечте следует быть несбыточной. 13% полагают, что мечты вообще не должно быть.

45% опрошенных считают, что для исполнения мечты необходимы личные усилия. 73% россиян прилагают те или иные усилия, чтобы их мечта осуществилась. 88% респондентов смели осуществить свои мечты и планы.

Опрос был проведен по телефону 18 декабря 2019 года. Всего были опрошены 1600 респондентов. С вероятностью 95%, размер ошибки для данной выборки не превышает 2,5%.