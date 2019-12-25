Российская пианистка погибла в Венгрии из-за утечки газа

Будапешт, 25 декабря. В Венгрии скончалась знаменитая в музыкальных кругах российская пианистка Элина Валиева. Смерть девушки наступила из-за утечки газа, когда она принимала душ.

Преподаватель молодой пианистки Юрий Богданов на своей странице в Facebook сообщил, что Валиева скончалась в съемной квартире из-за утечки газа.

«Улетела на выходные в Будапешт с молодым человеком. Сняли квартиру на сайте. Пошла принимать душ. В душе случилась утечка газа», — рассказал Богданов.

Врачи не смогли помочь девушке. Как сообщает «Царьград», к этому моменту тело россиянки не выдано венгерской стороной.

Валиева хорошо известна в музыкальных кругах. Является стипендиатом Минкультуры РФ, президента РБ, Международной благотворительной программы Российского фонда культуры и международного благотворительного фонда «Новые имена».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что 44-летний испанец убил и обезглавил 41-летнюю возлюбленную россиянку Юлию Сафонову, с которой он воспитывал трех несовершеннолетних детей. Долгое время пара жила в одном из городов провинции Барселоны. 2 декабря в одной из комнат правоохранители обнаружили изуродованный труп россиянки. Знакомые семьи отмечают, что между возлюбленными постоянно вспыхивали конфликты.

Не менее ужасающий случай произошел с россиянкой в Испании 21 октября. В тот день 44-летнюю женщину убил ее 54-летний экс-возлюбленный, который также имел гражданство РФ, но долгое время проживал в испанском городе Дении провинции Аликанте.