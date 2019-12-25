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Поезд в Крым прошел через новую станцию «Тамань пассажирская»

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Поезд в Крым прошел через новую станцию «Тамань пассажирская»

Симферополь, 25 декабря. Поезд «Таврия» прибыл на новую станцию «Тамань пассажирская», построенную специально для нового маршрута через Крымский мост, передает корреспондент Федерального агентства новостей

В Тамани по кубанским традициям гостеприимства пассажиров встретили с домашними пирожками.

Поезд в Крым прошел через новую станцию «Тамань пассажирская»

«Едете же почти двое суток, свои запасы, наверно, кончились, — говорит Наталья, угощая нас пирожками с капустой. — Решили хоть чем-то угостить».

Пирожки разлетелись моментально, а сама жительница Тамани со спутником тоже зашли в поезд — проехать «одну остановочку». Самую интересную из остановок маршрута «семерки», надо сказать: отрезок «Тамань — Керчь» через Крымский мост. 

Поезд пройдет по мосту ночью около двух часов. В Севастополь состав прибудет в девять часов утра.

Поезд в Крым прошел через новую станцию «Тамань пассажирская»

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