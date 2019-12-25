Мантуров назвал возможным продление времени продажи слабого алкоголя в РФ

Москва, 25 декабря. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров назвал возможным продление времени продажи слабоалкогольных напитков.

Ранее российские ритейлеры предложили продлить время продажи отечественного вина до полуночи. Параллельно в Общероссийском народном фронте выступили с инициативой о сокращении времени продажи любого алкоголя на федеральном уровне.

Как пишут «Известия», Мантуров заявил, что в этой ситуации необходимо найти компромисс. Министр напомнил, что Россия не является «самой пьющей страной в мире», а за последние годы потребление алкоголя в нашей стране существенно снизилось. По его словам, регулировать продажи нужно, разделяя алкогольные напитки на крепкие и натуральные.

«Крепкий алкоголь, как несущий больший вред, нужно регулировать жестче. А натуральные вина, пиво, сидр и другие — не так жестко. Тогда будет происходить переток потребления в сторону вина и пива с отказом в какой-то степени от крепкого спиртного. Думаю, что для слабоалкогольной продукции можно продлить время продаж, а для крепкой повременить пока», — высказал мнение глава Минпромторга.

Мантуров подчеркнул, что этот вопрос остается «дискуссионным».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что российских пивоваров могут записать в единый реестр, распространив систему обязательного учета производства и оборота алкоголя в РФ на розничные продажи пива и общепит.