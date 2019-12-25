Мантуров не исключает, что закон об онлайн-торговле алкоголем в РФ примут в 2020 году

Москва, 25 декабря. Законопроект о легализации продажи алкоголя в Интернете может быть внесен на рассмотрение в правительство и принят уже в 2020 году. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, он не исключает, что данный законопроект будет принят правительством уже в наступающем году. Исходный законопроект был доработан Минфином и недавно внесен на рассмотрение в правительство. На его первом этапе онлайн можно будет продавать только вина.

«Мы уже видим увеличение объемов нелегального оборота алкоголя в интернет-торговле. Закон обязательно нужен для упорядочивания этой ситуации. Начать нужно с вина, с пива - слабоалкогольных напитков, а потом уже обсуждать такую возможность для крепких», — приводит его слова газета «Известия».

Напомним, что изначально предполагалось, что законопроект вступит в силу уже с 1 января 2019 года. Однако из-за разногласий в правительстве он так и не был принят. После того, как Минфин доработал законопроект, он предполагал, что к его реализации можно будет приступить уже 1 января 2020 года. До 1 января 2021 года вести продажи алкоголя через интернет смогут только производители и оптовые компании, а к продаже будут допущены лишь вина с защищенным географическим указанием. В течение следующих дух лет онлайн-продажа алкоголя должна распространиться на продукцию сельскохозяйственных компаний, производящих вина, а также производителей пива, сидра и тому подобных напитков.