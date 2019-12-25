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Трамп рассказал об участии в съемках фильма «Один дома — 2»

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Трамп рассказал об участии в съемках фильма «Один дома — 2»

Вашингтон, 25 декабря. Президент США Дональд Трамп рассказал об участии в съемках комедийного фильма «Один дома — 2».

По словам Трампа, сыграть небольшую роль в известной рождественской кинокомедии было «большой честью» для него.

«Многие говорят об этом, особенно в рождественские дни. Они говорят, особенно дети: «Я видел тебя в кино». Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. Для меня было большой честью сняться в нем», — заявил американский президент, общаясь с военнослужащими.

В фильме режиссера Криса Коламбуса «Один дома — 2», вышедшем на экраны в 1992 году, Трамп играет самого себя. В эпизоде, который длится всего несколько секунд, он помогает маленькому герою Маколея Калкина найти дорогу в гостинице.

Как пишет «Газета.ру», ранее Дональд Трамп признался, что не выбрал подарок на Рождество своей супруге Меланье.

Источник: РИА Новости
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