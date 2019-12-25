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Рада сообщила, что кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам

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Рада сообщила, что кабмин Украины провел экстренное заседание по газовым переговорам

Киев, 25 декабря. Украинское правительство провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией. Об этом сообщает депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram.

«Формат заседания полностью закрытый – ДСП (для служебного пользования)», — написал он.

Подробности встрече пока не разглашаются.

Напомним, 20 декабря был подписан протокол договоренностей о продолжении транзита между «Газпромом» и «Нафтогазом». Как ранее сообщил гендиректор российской корпорации Алексей Миллер, в 2020 году объем транзитного газа составит 65 миллиардов кубометров, передает НСН. Новый контракт будет действовать пять лет. С 2021 по 2024 год объем транзита составит 40 миллиардов кубометров газа в год.

Источник: РИА Новости
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