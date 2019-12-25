Минпромторг прогнозирует рост производства в РФ по итогам года около 2,4%

Москва, 25 декабря. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг ожидает роста промышленного производства в России по итогам 2019 года около 2,4%.

Ранее Росстат сообщил, что темпы роста промышленного производства в РФ в ноябре сократились до 0,3% в годовом выражении, достигнув минимального уровня за два года. По словам Мантурова, это может объясняться рядом макроэкономических факторов.

«Чтобы адаптироваться к сложившимся условиям, действуют меры поддержки отраслей, где мы ожидаем получить рост. Это даст мультипликативный эффект и будет в целом влиять на развитие экономики», — отметил министр.

По прогнозам ведомства, темпы роста промпроизводства по итогам года могут повторить результаты прошедших 11 месяцев.

«За 11 месяцев, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, прирост промышленного производства составил 2,4%, в обрабатывающих производствах — 2,1%. Примерно такие же результаты будут и на конец года», — сказал Мантуров.

Как пишет «Газета.ру», положительную динамику за период с января по ноябрь текущего года демонстрируют все основные сферы промышленного производства, при этом наибольшие темпы роста — у сырьевых и обрабатывающих отраслей.