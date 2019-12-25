Минобороны РФ подтвердило успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Москва, 25 декабря. Начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал об успешных испытаниях комплекса ПВО сухопутных войск «Гибка-С».

Как отметил Леонов, новейший комплекс ПВО размещен на шасси бронеавтомобиля «Тигр» в опытной комплектации машины разведки и управления командира взвода, а также боевой машины стрелков-зенитчиков.

«В текущем месяце успешно завершены государственные испытания образцов вооружения, разработанных в рамках опытно-конструкторских работ «Гибка-С», — рассказал он.

В ходе испытаний, сообщил генерал-лейтенант, опытные образцы автомобилей с размещенной на ней зенитно-ракетной установкой подтвердили заданные тактико-технические характеристики.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) ПВО «Гибка-С» позволяет использовать ракеты «Верба» или «Игла-С» и предназначен для поражения воздушных целей в движении на скорости до 30 километров в час.

Как пишет «Газета.ру», испытания новейшего комплекса проводились на ракетном полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. Опытным путем военные подтвердили способность ЗРК поражать цели в заданных условиях.