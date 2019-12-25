Войска ПВО оснастят комплексами, работающими на новых принципах поражения целей

Москва, 25 декабря. В России разрабатываются современные комплексы ПВО, работающие на новых физических принципах. Об этом заявил начальник войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

О ведущихся разработках Леонов рассказал в своем интервью газете «Красная звезда».

«В дальнейшей перспективе войска ПВО планируется оснащать комплексами на новых физических принципах, которые уже разрабатываются», – сказал генерал-лейтенант.

При этом было отмечено, что под новыми физическими принципами понимается, например, лазерное оружие и микроволновое сверхвысокочастотное излучение.

В своем интервью Александр Леонов также пояснил, что в связи с прекращением действия международного Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в ближайшей перспективе на вооружении РФ появятся новые тактические баллистические ракеты средней дальности, совершающие маневры в плотных слоях атмосферы.

Напомним, Договор о ракетах средней и меньшей дальности был окончательно расторгнут по инициативе США летом 2019 года. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД еще в 2018 году.

Как позже заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, следующим шагом США может стать развертывание в Европе и на Востоке вооружений, которые ранее были запрещены.