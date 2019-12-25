С-300 справилась с гиперзвуковыми целями в ходе эксперимента

Москва, 25 декабря. Зенитный ракетный комплекс С-300 смог уничтожить гиперзвуковые цели в ходе эксперимента, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

В интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда» Леонов отметил важность прикрытия группировок войск и объектов тыла от ударов гиперзвукового оружия и сложных баллистических целей противника.

«Проведенные военно-технические эксперименты подтвердили возможности системы С-300В4 по борьбе с этими типами целей», — сообщил он.

Во вторник Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны заявил, что армия и флот России всегда должны быть оснащены самым современным вооружением, передавала «Газета.ру». По его словам, в 2019 году доля новой военной техники в ВС составила 68%, а в 2020-м она увеличится до 70%.

Путин подчеркнул, что Россия опережает другие страны по уровню развития передовых видов вооружения — ни у кого больше нет гиперзвукового оружия. Ситуация в новой и новейшей истории страны уникальна, отметил Путин.

Он добавил, передавал RT, что в войсках уже стоят комплексы «Кинжал» и «Пересвет», началось оснащение комплексами «Авангард». Также идут плановые работы над ракетами «Сармат», «Циркон» и «Буревестник».

В своем докладе об итогах деятельности ВС РФ в 2019 году и задачах на 2020 год министр обороны Сергей Шойгу отметил, что ВКС России в 2020 году получат 106 современных самолетов, вертолетов и беспилотников, а также четыре полковых комплекта ЗРК С-400 «Триумф» и шесть дивизионных комплектов ЗРПК «Панцирь».