Госиспытания мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант» завершатся в 2020 году

Москва, 25 декабря. Начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал, что государственные испытания универсального мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант» завершатся во втором квартале 2020 года.

«Завершение государственных испытаний универсального мишенно-тренировочного комплекса планируется во втором квартале 2020 года», — сказал Леонов.

Леонов рассказал об особенностях мишенного комплекса «Адъютант». По его словам, он ценен тем, что на одном шасси размещены все необходимые для работы элементы и мишени многоразового применения, которые имитируют средства воздушного нападения, включая крылатые ракеты, вертолеты и самолеты.

Еще до принятия на вооружение, этот комплекс обеспечил проведение государственных испытаний С-300В4, облеты ЗРК «Бук-М3», а также испытательные боевые стрельбы зенитно-артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО».