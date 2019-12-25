Посол России сравнил давление эстонских властей на журналистов Sputnik с маккартизмом

Таллин, 25 декабря. Давление властей Эстонии на российское информационное агентство Sputnik напоминает времена маккартизма в США в середине XX века, когда похожим преследованиям подвергались коммунисты, считает посольство России в Таллине.

Департамент полиции и погранохраны Эстонии разослал сотрудникам новостного агентства письма с угрозами. В них эстонские власти грозят журналистам возбуждением уголовных дел, если они до 2020 года не разорвут трудовые договоры с головной организацией Международным информационным агентством «Россия сегодня». Таллин обосновывает свои действия санкциями против России, которые были введены Евросоюзом 17 марта 2014 года.

«Впечатление таково, что приходится – вольно или невольно – возвращаться в казалось бы уже давно забытую эпоху маккартизма в США, воочию наблюдая, как на неугодное СМИ навешиваются ярлыки «пропагандистского агентства» и «подразделения информационных операций», — говорится в сообщении на сайте посольства РФ.

Ранее ситуацию с новостным агентством в Эстонии прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, Таллин боится информации и правды, которую несут журналисты Sputnik Эстония.

Глава государства, комментируя сложившуюся ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявил, что журналистам агентства необходимо добиваться возможности работать в тех странах, в которых препятствуют их деятельности. По мнению Путина, принятие мер на государственном уровне, которые связаны с какими-либо ограничениями, будет малоэффективным.