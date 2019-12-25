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Первый поезд «Москва – Симферополь» отправился с перрона Казанского вокзала

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Первый поезд «Москва – Симферополь» отправился с перрона Казанского вокзала

Москва, 25 декабря. Во вторник с Казанского вокзала в Симферополь отправился первый московский поезд, который пересечет Крымский пост и уже утром 26 декабря доставит пассажиров на полуостров.

Всего в новом поезде 15 вагонов, в том числе вагон-ресторан. Время в пути от Москвы до Симферополя составит 33 часа и 5 минут. По прибытии в Крым первых пассажиров будет встречать глава региона, спикер парламента Владимир Константинов, а также представители Федерального агентства железнодорожного транспорта, сообщает ТАСС.

Напомним, тем временем поезд № 07 «Санкт-Петербург — Севастополь» продолжает свое движение по пути в Крым. 25 декабря в 09.25 состав прибудет в конечную точку. В поезде большое количество представителей средств массовой информации, вместе с ними едут известные крымские блогеры. В Ростове-на-Дону, столице Южного федерального округа, в который входит Крым и Севастополь, поезд встречал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.

Федеральное агентство новостей в первом поезде по маршруту «Санкт-Петербург — Севастополь» нашло главного по музыкальному сопровождению состава. Благодаря его баяну пассажиры танцуют и поют на каждой остановке по пути в Крым. После совместных песен в плацкарте корреспонденты побеседовали с баянистом Николаем Горбачевым.

Источник: ТАСС
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