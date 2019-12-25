Миронов сообщил Путину о переориентации Госдумы на решение социальных проблем

Москва, 25 декабря. Госдума РФ за 2019 год переориентировалась на решение социальных проблем, озвученных в послании президента РФ Федеральному собранию, заявил руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на встрече с главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Госдума за этот год очень хорошо переориентировалась, в том числе вследствие вашего послания Федеральному собранию, вашей установки на необходимость решать социальные проблемы», — обратился к Путину Миронов.

Политик уточнил, что за текущий год депутаты приняли массу социальных законов. К примеру, была реализована инициатива партии по отмене сетевого роуминга.

«Люди с 1 июня теперь не платят. Мы занялись и банковским роумингом», — сообщил Миронов.

Он также обратил внимание президента на тот факт, что эсеры занимают второе место среди думских фракций по числу внесенных законопроектов — 171.

В 2019 году Путин выступал с посланием Федеральному собранию 20 февраля. В ежегодном обращении глава государства обозначил основные направления внутренней и внешней политики России, передавал RT. Президент России уделил особое внимание задачам по «сбережению народа» и поддержке семей. В качестве мер, направленных на улучшение благосостояния граждан, Путин предложил снизить ставку по ипотеке до 9%, в перспективе — до 8%, а также освободить многодетные семьи от налога на дачные шесть соток.

Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал дату традиционного послания Путина к Федеральному Собранию. Как сообщала «Газета.ру», оно пройдет 15 января 2020. Представитель Кремля также добавил, что предметная работа над содержанием послания в данный момент только начинается.