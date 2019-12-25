Иран готов помочь Сирии в выводе американских войск с территории САР

Тегеран, 25 декабря. Власти Ирана готовы оказать Сирии помощь для решения вопроса о выводе американских войск, незаконно находящихся на территории САР, если Дамаск обратится к Тегерану с соответствующей просьбой. С таким заявлением выступил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

Велаяти напомнил, что США открыто воруют сирийскую нефть, а американский президент грабит народ Сирии и является «международным вором». Он выразил надежду, что незаконный контроль американцев над рядом сирийских регионов прекратится в ближайшее время.

«Мы готовы предоставить помощь для вывода американских войск из Сирии в ответ на просьбу сирийских властей и в меру наших возможностей», — заявил Велаяти.

Напомним,что США руками курдов и ЧВК Blackwater воруют сирийскую нефть. Федеральное агентство новостей вскрыло факт того, что несколько тысяч наемников Blackwater были переброшены в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения незаконного вывоза нефти из страны Соединенными Штатами Америки. Наемники из Blackwater также прикрывают внедрение американцев в районы нефтегазовых месторождений Сирии. Использование ЧВК позволяет США маскировать свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах Восточной Сирии. Кроме того, США присутствуют в Сирии незаконно. Они появились в стране в 2014 году и с тех пор действуют без координации с властями государства и не имеют разрешения от Дамаска или соответствующего мандата ООН.