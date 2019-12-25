80-летняя российская путешественница едет в первом поезде в Севастополь

Санкт-Петербург, 25 декабря. Вместе с корреспондентами Федерального агентства новостей в первом поезде «Петербург — Севастополь» едет заядлая путешественница Людмила Имшенецкая. Мы уже позавидовали списку стран и городов, которые она посетила, и сейчас наблюдаем ее первое путешествие в Севастополь.

Людмила Имшенецкая как начала ездить по миру в советское время, когда работала топографом, а муж – картографом, так и не останавливается до сих пор. В 2019 за спиной уже Сомали, Ангола, Египет, Таиланд, Бразилия, Мексика, Узбекистан, Турция, Дубай, Китай, Вьетнам, Куба, Индия.

«У меня загранпаспорт до 2022 года. Думаю, надо еще лет на пять продлить», – говорит Людмила Имшенецкая.

Сейчас ей 81 год, но на ней держится все настроение вагона – пожилую красавицу в розовом уже показали на федеральных каналах и во всех выпусках новостей.

«Я валяюсь, ну кто бы мог подумать?», – смеется Людмила с появлением очередной съемочной группы.

В последний раз путешественница была в Крыму в 2003 году, но до Севастополя в тот раз не доехала.

«Когда построили мост, я сразу захотела по нему проехать, но по автомобильному не получилось. Поэтому, когда объявили продажи на прямой поезд в Крым, я кофе отставила и сразу побежала на вокзал. Билет взяла сразу в любимый 13 вагон на 13 место – люблю это число», – делится впечатлениями Людмила.

На вокзале мы пробовали помочь путешественнице загрузиться в вагон, но она отказалась от помощи. Заявила, что все делает сама, иначе не сможет самостоятельно путешествовать. И действительно, сама загрузила свою тележку в плацкартный вагон. Про возраст и болезни ее даже спрашивать не хочется – выглядит бодрее многих блогеров, которые освещают поездку через мост, танцует под баян на остановках и не отказывается от тайных ста грамм из-под столика.

Абсолютно все спрашивают Имшенецкую, как каждый год путешествовать по планете и не отказывать себе в этом.

«Я живу очень скромно. Каждые пять-десять тысяч откладываю, потихоньку накапливаю», – говорит Людмила.

С новыми технологиями она пока не знакома, но подозреваем, стоит ей познакомиться с сервисами каучсерфинга и айрбнб, и карта ее путешествий расширится. В планах после Севастополя у собеседницы ФАН Лаос, Камбоджа и Таиланд. Но сначала – город-герой.

Поезд номер семь прибудет в Севастополь в 9:25 25 декабря. Прямо сейчас пассажиры готовятся первыми увидеть Крымский мост.