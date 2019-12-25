Сирийцы и ливанцы заставят Израиль раскаяться за авиаудары по САР

Дамаск, 25 декабря. Сирийцы и ливанцы не оставят без ответа авиаудары Израиля по сирийской территории и заставят его раскаяться, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

В ночь на понедельник по Дамаску были осуществлены ракетные удары со стороны Израиля. Снаряды были выпущены с оккупированной части Голанских высот, где еще с 60-х годов прошлого века незаконно дислоцируются части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По данным сирийских СМИ, системы ПВО отразили ракетный удар. Израильтяне оправдывают ракетные удары по сирийской территории борьбой с враждебным присутствием Ирана и его сателлитов у своих северных границ.

«Наша оценка такова, что сирийский и ливанский народы однажды дадут отпор Израилю и дадут ему сильную пощечину», — заявил Велаяти в интервью телеканалу RT Arabic.

Велаяти подчеркнул, что преступления Израиля и США в Сирии «не останутся без ответа». По его словам, силы сопротивления в САР и Ливане «заставят Израиль раскаяться».

Комментируя очередные удары Израиля, востоковед и публицист Андрей Онтиков напомнил в беседе с Федеральным агентством новостей, что первейшей целью подобных налетов Тель-Авива на юго-западе Сирии являются располагающиеся там иранские объекты. Но, так или иначе, военные удары по территории другой независимой страны, конечно, являются грубейшим нарушением международных норм, тем более что часто удары Израиля приходятся и по сирийским позициям, а также по мирным районам страны. В результате этого страдают и простые сирийцы, которые время от времени попадают под горячую руку, стоя между ненавидящими друг друга израильтянами и иранцами.