Минобороны РФ предупредило, что террористы могут использовать БПЛА не только в Сирии

Москва, 25 декабря. Угроза применения террористами беспилотников может вырасти не только в Сирии, но и других странах мира, полагает начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов.

«Проводимые НВФ работы по совершенствованию БПЛА и способов их применения свидетельствуют о том, что в ближайшее время угрозы, связанные с использованием БПЛА в террористических целях, могут возрасти не только в САР, но и на территории любой страны», — предупредил Леонов во время интервью газете «Красная Звезда».

Он отметил, что для противодействия подобной активности крайне важно уделить особое внимание организации защите от беспилотников в мирное время, а также совершенствованию способов их отслеживания и уничтожения.

Напомним, что сирийские ПВО, по словам министра обороны России Сергея Шойгу, с 2015 года отразили 83 воздушных удара сил коалиции, возглавляемой США. В результате удалось уничтожить 217 крылатых ракет, 38 управляемых авиабомб и 25 беспилотников. Сирийская система сбивает не менее 72% высокоточных средств поражения и беспилотников при каждом ударе.