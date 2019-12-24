Эксперт сравнил испытанный в Сирии Су-57 и американский F-35

Москва, 24 декабря. Прошедшие в Сирии испытания нового ракетного и бомбового вооружения истребителя пятого поколения Су-57 доказали, что этот проект близок к своей полной практической реализации. С таким заявлением выступил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил о прошедших в Сирии испытаниях ударного вертолета Ми-28НМ, беспилотного летательного аппарата «Иноходец» в своем ударном варианте и ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57.

Последний уже используется в войсках, однако пока лишь в рамках опытной боевой службы. Проект продолжает совершенствоваться и испытываться и одной из площадок для проверки этого самолета стала Сирия. Среди прочего, там были испытаны и новейшие боеприпасы для этого истребителя.

«В России есть такая политика, как унификация, которую в последние годы стало проводить Минобороны РФ в плане закупки вооружений, военной техники и боеприпасов. Это сделано для того, чтобы не плодить новые боевые комплексы под каждую платформу – они у нас унифицированы, поэтому у Су-57 есть много общего с истребителем Су-35С», — приводит словам Леонкова издание «Экономика сегодня».

По его словам, предшественник Су-57 – истребитель Су-35С – является одним из сильнейших и технологически совершенных истребителей мира, который ничем не уступает американским машинам пятого поколения – таким, как F-22 и F-35. В то же время, Су-57 является еще одним шагом вперед по сравнению с Су-35С.

«Кроме технологий низкой заметности Су-57 отличает от Су-35С сферическая РЛС, благодаря чему этот истребитель видит все, что творится вокруг, поэтому нельзя говорить, что перед нами простое развитие предыдущих российских машин», — резюмирует Леонков.

Таким образом, Су-57, прошедший испытания в Сирии, вероятнее всего превосходит американские аналоги по своим характеристикам. А после того, как Су-57 получит двигатель «второго этапа» «Тип-30», проект будет полностью реализован, а сам самолет получит дополнительные возможности.