Названы самые высокие гонорары российских звезд за корпоративы

Москва, 24 декабря. Российский продюсер Евгений Морозов рассказал, какие из российских артистов пользуются наибольшей популярностью в период корпоративов и сколько получают за свои выступления.

В интервью «МК» Морозов сообщил, что в топ-5 самых высокооплачиваемых музыкантов уже много лет входят одни и те же музыканты: Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Лолита Милявская, Дима Билан, Леонид Агутин. За год они около ста раз выступают на корпоративах, что делает их рекордсменами по доходу от таких концертов.

При этом самым дорогим артистом продюсер назвал Юрия Антонова: заполучить его на корпоратив очень сложно, поскольку тот редко дает такие концерты. По словам Морозова, «все мечтают ему заплатить 250 тысяч долларов, но не знают, куда ему их принести».

«Востребованность у Юрия Антонова в кулуарах большая, но выступает на мероприятиях он крайне редко. Убедить его выступить на корпоративе, в силу характера и возраста, очень сложно. Поэтому я бы сказал, что на сегодня именно он является самым дорогим артистом», — сообщил продюсер.

Среди певиц самыми востребованными остаются Лолита, чей гонорар за одно выступление составляет около 35 тыс. долларов, Полина Гагарина (около 80 тыс. евро) и Вера Брежнева (до 100 тыс. евро).

Организации со скромными бюджетами предпочитают заказывать выступления Владимира Кузьмина и Сосо Павлиашвили. Первый, по словам Морозова, «получает за выступление миллион рублей», второй чуть меньше — порядка 600 тыс. рублей.

Гонорары топовых ведущих вроде Ивана Урганта и Максима Галкина достигают 80 тыс. евро. Спросом также пользуются Игорь Верник и Николай Басков, который не только поет, но и ведет мероприятия.

Ранее аналитики одного из сервисов по поиску работы и сотрудников опросили руководство российских компаний и выяснили, планируют ли те организовывать праздник для сотрудников в преддверии Нового года. Оказалось, что 38% работодателей не будут проводить новогодние корпоративы для сотрудников. Почти половина из них заявили, что не видят в этом необходимости, передавал RT.

В начале декабря «Газета.ру» сообщала, что в этом году депутаты Госдумы не будут устраивать новогодний корпоратив. Как рассказал первый зампредседателя Комитета ГД по контролю и регламенту Олег Нилов, осенняя сессия закончится речью председателя ГД Вячеслава Володина, затем прозвучит гимн РФ, после чего депутаты за пределами зала заседаний смогут поздравить друг друга с праздником. Незадолго до этого стало известно, что Совет Федерации также не будет устраивать корпоратив.