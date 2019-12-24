Роспотребнадзор проведет ряд проверок, чтобы прекратить продажу аналогов снюса

Москва, 24 декабря. Роспотребнадзор намерен провести ряд проверок для прекращения продаж бестабачной никотиносодержащей продукции, в частности – снюса, в РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев отдал поручение пресечь незаконное распространение снюса и подобных ему товаров вне установленных торговых точек, в том числе и в Интернете. Роспотребнадзор отреагировал постановлением, согласно которому будет проведен ряд проверок, чтобы прекратить незаконную продажу подобных веществ.

Как отметили в ведомстве, в России запрещена как оптовая, так и розничная торговля насваем и снюсом. Однако некоторые недобросовестные предприниматели продолжают продавать их аналоги под видом конфет или леденцов. У Роспотребнадзора уже имеются доказательства того, что такая продукция создает угрозу жизни и здоровью, в первую очередь детей и подростков.

«Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора надлежит принять максимально жесткие меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и в случаях, установленных законом, незамедлительно передать материалы в соответствующие правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что специалисты предупреждают: некурительный табак — смертельно опасная игрушка даже для взрослых. Одна порция снюса содержит в пять раз больше никотина, чем сигарета. Употребление двух пачек снюса в неделю приравнивается к курению полутора пачек сигарет в день.