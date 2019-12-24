Смертность в России снизилась на 1,7%, заявила Голикова

Москва, 24 декабря. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила о снижении смертности в России. Согласно данным, полученным за 10 месяцев 2019 года, уровень смертности уменьшился на 1,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

«Этот показатель мог быть и выше, но связан, вероятно, всего с неправильным кодированием причин смертности и природными явлениями», — цитирует Татьяну Голикову РИА Новости.

В октябре Министерство здравоохранения РФ заявило о росте продолжительности жизни россиян. По информации Минздрава, за восемь месяцев 2019 года средняя продолжительность жизни в России увеличилась на 0,7 года по сравнению с данными прошлого года. На данный момент этот показатель составляет 73,6 года.

С января по август 2019 наблюдалось снижение показателей младенческой смертности. В этом году умерло на 800 детей (до одного года) меньше по сравнению с прошлым годом. Смертность от туберкулеза в этом году достигла исторического минимума — 5,1 на 100 тысяч россиян.

Вместе с тем, рождаемость в России в 2018 году снизилась на 5,4% по сравнению с показателями 2017 года, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства в апреле.