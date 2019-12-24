Аналитики назвали десять самых продаваемых смартфонов в мире

Москва, 24 декабря. Названы десять самых популярных смартфонов в мире. Соответствующий рейтинг был составлен аналитиками компании Counterpoint Research.

Самой продаваемой моделью в третьем квартале текущего года стал iPhone XR – на него пришлись три процента всех продаж смартфонов в мире. Другая модель от Apple (iPhone 11) заняла пятую строчку рейтинга.

На втором и третьем месте находятся смартфоны от компании Samsung Galaxy A10 и A50. Первый получил 2,6% рынка, а второй – 1,9%. Кроме того, еще одна модель от Samsung, Galaxy A20, заняла седьмое место в рейтинге.

Также в десятку самых популярных смартфонов вошли Oppo A9, A5s и A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30. В целом десять самых продаваемых смартфонов занимают 17 процентов мирового рынка.