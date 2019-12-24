Развитие российского пункта ВМФ в Тартусе помогает в решении кризиса в Сирии

Москва, 24 декабря. Президент РФ Владимир Путин назвал присутствие российской стороны в сирийском Тартусе гарантией мира и стабильности в регионе. Бывший командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов, комментируя заявление главы государства, напомнил, что РФ поддерживает причал в Тартусе уже много лет.

Во вторник на ежегодной расширенной коллегии Минобороны РФ президент РФ Владимир Путин заявил, что присутствие российской стороны в сирийском Тартусе является гарантией мира и стабильности в регионе. Глава государства подчеркнул, что российская армия продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии.

Экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов в интервью агентству «Политика сегодня» напомнил, что пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе существует давно, «только он может быть не такого размера был».

Причал в Тартусе у российских сил располагался и до начала сирийского кризиса, напоминает генерал. И сегодня, подчеркивает он, данный пункт российской армии необходим.

«Некоторые начальники в свое время не понимали и даже заставляли меня оттуда уйти. Но ведь понадобился. И понадобился очень даже здорово. Он имеет процесс развития, имеет процесс расширения. И даже имеет тенденцию к базированию сил. А базирование означает, что обстановка гораздо спокойнее», — подчеркнул эксперт.

Комоедов отметил, что Россия смогла сохранить пункт обеспечения в Тартусе, «единственный на земном шаре заграничный портопункт».

Ранее глава Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин обратил внимание на тот факт, что действия России в Сирии серьезно укрепили позиции российского государства. Политолог подчеркивает, что действия страны на Ближнем Востоке важны для безопасности и будущего развития самой России.

В конце сентября 2015 года по решению президента РФ началась военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ). При поддержке российских военных Сирийской правительственной армии удалось восстановить контроль над более чем 90% территории страны.

11 декабря 2017 года президент РФ заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести часть войск. В Сирии действуют авиабаза ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Сирия продолжает получать российскую гуманитарную помощь.

1 Организация запрещена на территории РФ.