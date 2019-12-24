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Российский спутник «Электро-Л» вышел на целевую орбиту

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Российский спутник «Электро-Л» вышел на целевую орбиту

Москва, 24 декабря. Российские гидрометеорологический космический аппарат «Электро-Л» был успешно выведен на целевую орбиту после того, как он отделился от разгонного блока ДМ-03. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Космический аппарат доставлен на целевую орбиту и отделился от разгонного блока ДМ-03», — сообщили в госкорпорации.

Пуск ракеты-носителя со спутником произошел в 15:03 по московскому времени. На орбиту «Электро-Л» был выведен при помощи ракеты «Протон». Отмечается, что этот пуск стал 24-м для России в 2019 году. Кроме того, этот запуск стал юбилейным, 1500-м, для космодрома Байконур с 4 октября 1957 года.

Отмечается, что до конца года будет произведен еще один пуск – 27 декабря ракета «Рокот» выведет на орбиту три спутника связи «Гонец».

Источник: РИА Новости
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