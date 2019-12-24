ليبيا, 24 ديسمبر لا تهتم تركيا برأي وزارة الخارجية الإسرائيلية فيما يتعلق بالاتفاقات مع إرهابيي حكومة الوفاق الليبية ، مصر اوصت تركيا بالامتناع عن محا

لا تهتم تركيا برأي وزارة الخارجية الإسرائيلية فيما يتعلق بالاتفاقات مع إرهابيي حكومة الوفاق الليبية

عارضت إسرائيل مذكرة تعاون وترسيم الحدود البحرية الموقعة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز سراج.

صرح الخبير العسكري ورئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني ومدير مركز تحليل تجارة الأسلحة العالمية ، إيجور كوروتشنكو ، لوكالة الأنباء الفيدرالية في تعليق حصري بأن تركيا "لا تبالي بتاتا لموقف إسرائيل من هذه القضية"__ وانها ستحقق مصالحها الوطنية ، بما في ذلك في مجال إنتاج النفط والغاز ، بناء على فهمها الخاص لتنفيذ هذه المشاريع ، ولن يؤثر موقف وزارة الخارجية الإسرائيلية على هذه القرارات.

"يمكنهم التوقيع على 20 اتفاقية على الأقل ! تركيا دولة تتمتع بالاكتفاء الذاتي وقوة اقتصادية وعسكرية. سنكون هناك ازمة ، تركيا ستمضي قدما مثل الدبابة في هذه القضية ، ولن يؤثر موقف وزارة الخارجية الإسرائيلية على نوايا أنقرة ، تماما مثل محاولات قبرص واليونان لعرقلة هذه القرارات"__حسب تصريح إيجور كوروتشنكو.

مصر اوصت تركيا بالامتناع عن محاولات السيطرة على ليبيا

أوصى الرئيس المصري فتاح السيسي بالامتناع عن محاولة السيطرة على ليبيا ، مع تصاعد التوترات في البلاد بسبب تقوية العلاقات بين أنقرة وطرابلس. وأوضح معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ميخائيل روشين في مقابلة مع مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية لماذا أدلى الزعيم المصري بهذا التصريح.

جاء بيان السيسي بعد أن أخبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العالم عن استعداده لإرسال الوحدة العسكرية التركية إلى ليبيا بناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطني المزعومة.

"لن نسمح لاي شخص بالتحكم في ليبيا...... هذه هي قضية الامن القومي في مصر"__ حسب ما قاله رئيس مصرلجريدة الاهرام.

"يجب النظر إلى هذا الوضع من منظور تاريخي: كانت ليبيا جزءا من الإمبراطورية العثمانية وكانت تنتمي إلى تركيا قبل أكثر من قرن من الزمان ، وغالبا ما تسمى سياسة أردوغان الحالية بحق "العثمانيين الجدد" في محاولات لإحياء الماضي. يراهن الرئيس التركي على طرابلس وسراج ، ويرى ان حكومة الوفاق ، بكل المقاييس ، في وضع يائس ، على الرغم من أنه يعترف به بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ليس لدى فايز السراج دعم حقيقي كبير ، فالقتال يدور حول طرابلس - ليس بهذه السرعة ، لكن المشير يتصرف. من الواضح أنه إذا لم يتدخل الأتراك الآن ، فإن لدى حكومة الوفاق القليل من الاحتمالات للمقاومة"_قال الباحث في معهد الدراسات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ميخائيل روشين.

اليونان تراهن على حفتر

سيقوم المشير خليفة حفتر ، القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي ، بزيارة اليونان في المستقبل القريب ، وفق ما أوردته المرصاد نقلا عن مصادر عسكرية في الجيش الوطني الليبي.

وقال البيان إن الغرض الرئيسي من زيارة حفتر إلى اليونان هو مناقشة الاتفاقات التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز سراج بشأن ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون العسكري.

"لسوء الحظ ، لدينا حقيقة التدخل غير المقنع في الشؤون الداخلية لليبيا - نتيجة للتدخل الخارجي ، تم تدمير الدولة الليبية في عام 2011 ، حتى يومنا هذا. تركيا هي اللاعب الخارجي الأكثر نشاطا ، حيث تحاول التأثير على الوضع الليبي الداخلي ودعم تلك المجموعات التي تقف إلى جانب السراج. في الحقيقة ، تقدم تركيا مساعدة مالية وسياسية ودبلوماسية واقتصادية وعسكرية لحكومة السراج وتلك الجماعات المسلحة التي تقاتل إلى جانبها ، بما في ذلك أخوة المتشددين من سوريا في ليبيا"__ عالم سياسي ، نائب مدير معهد التاريخ والسياسة في جامعة موسكو التربوية الحكومية ، مرشح العلوم التاريخية ، أستاذ مشارك فلاديمير شابوفالوف.

وفقا للعالم السياسي ، في هذه الحالة ، ينبغي اعتبار تصريحات وأعمال حفتر بمثابة تدابير عكسية ضد تركيا.

اعترف السراج أنه بدون المساعدة التركية ، سيفقد إرهابيو حكومة الوفاق طرابلس على الفور

قال الزعيم الإرهابي فايز سراج في مقابلة مع صحيفة كوريير ديلا سيرا الإيطالية إن مقاتلي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية يعتمدون كليا على الإمدادات المنتظمة للأسلحة والذخيرة من تركيا.

يتوقع إرهابيو حكومة الوفاق الليبية شحنات مفتوحة من المعدات العسكرية الثقيلة والطائرات بدون طيار من تركيا - أشار سراج إلى أن مقاتلي حكومة الوفاق الذين يحتلون طرابلس ليس لديهم بديل آخر. لكن حتى مع الأخذ في الاعتبار النقل غير القانوني الحالي للأسلحة والمرتزقة ، فإن قوات الجيش الوطني الليبي ستجبر ارهابيو حكومة الوفاق على الخروج من المدينة ، كما اعترف زعيم الارهابيين.

تم توقيع مذكرة تفاهم في المجال العسكري بين تركيا وليبيا ، والتي أثارت السخط ليس فقط بين المواطنين الليبيين ، ولكن أيضًا بين عدة دول أوروبية ، في 27 نوفمبر. تفتح الوثيقة الحدود البحرية الليبية للسفن الحربية التركية وتحدد مجالات التعاون العسكري