سوريا في 24 كانون الأول / ديسمبر: الجيش السوري يحرر جرجاناز ويتقدم نحو معرة النعمان.

سوريا ، 24 ديسمبر. القوات السورية تواصل هجومها الناجح في جنوب شرق محافظة إدلب. أسقطت قوات الدفاع الجوي السورية طائرة بدون طيار من الإرهابيين في حماة.

انتصارات الجيش السوري في إدلب.

تواصل القوات السورية هجومها الناجح في جنوب شرق محافظة إدلب ، متغلبين على مقاومة إرهابي جبهة تحرير الشام. تمكن مقاتلو الجيش العربي السوري من تحرير مدينة جرجاناز ، التي تقع على بعد بضعة كيلومترات من الطريق السريع الاستراتيجي ، من العدو.

تم الاستيلاء على المدينة في حوالي الساعة 8 مساء يوم الاثنين خلال الـ 48 ساعة الماضية ، تمكنت قوات الجيش العربي السوري من طرد الإرهابيين من أكثر من 30 مستوطنة. اقتربت القوات الحكومية من مدينة معرة النعمان - بقي ستة كيلومترات فقط على واحدة من أكبر معاقل الإرهابيين في إدلب. وخلال الهجوم أيضًا ، احتلت القوات قرية سرمين ، حيث يوجد أحد مواقع مراقبة الجيش التركي.

في الوقت الحالي ، فشل الإرهابيون في تنظيم هجوم مضاد واحد جاد. تنشر الموارد الإعلامية للإرهابيين قصصاً عن الإصابات بين مقاتلي الجيش السوري ، لكن ليس من الواضح أن هذا له أي تأثير على تقدم القوات الحكومية ، لأغراض الدعاية ، هاجم الإرهابيون قاعدة سلاح الجو الروسي " حميميم " ومطار حماة العسكري ، حيث تتمركز الطائرات السورية.

إن وجود الاتحاد الروسي في سوريا هو ضمان للسلام والاستقرار في المنطقة.

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المجلس الموسع السنوي لوزارة الدفاع، إن الوجود الروسيا في سوريا هو ضمان للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار الزعيم الروسي إلى أن الجيش الروسي يواصل لعب دور رئيسي في تحقيق السلام في سوريا.

وقال فلاديمير بوتين " القوات الجوية الروسية والسفن والغواصات التابعة للبحرية ، بما في ذلك تلك الموجودة في مطار الخميم والقاعدة البحرية في ميناء طرطوس ، هي الضامنون للسلام والاستقرار في هذا البلد

الطيران الروسي في سوريا.

صرح بذلك رئيس وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي سيرجي شويغو في المجلس السنوي الموسع للوزارة بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بان القوات الجوية الروسية خفضت من وتيرة الرحلات إلى سوريا بنسبة 30 مرة منذ عام 2017.

قال وزير الدفاع الروسي إن الطيران الروسي يقوم الآن برحلتين أو ثلاث رحلات يومية في سوريا. وأضاف أنه بين عامي 2015 و 2017 ، خلال العملية ، نفذ الطيران الروسي ما معدله 80-90 طلعة جوية في سوريا يوميًا.

وفقًا لرئيس وزارة الدفاع ، تم اختبار الطائرة " ام 28 يم " والطائرة الجوية بدون طيار في إصدار الضربة ، بالإضافة إلى عينات جديدة من أسلحة الصواريخ والقنابل " اس يو 57 " في عمليات قتالية في منطقة السورية .

قال وزير الحرب ، الذي أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن العمل في سوريا ، إنه تم اختبار ما مجموعه 359 نوعًا مختلفًا من الأسلحة الحديثة في الجمهورية العربية.

بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لشويغو ، قام الجنود الروس بتسجيل وتدمير 53 مركبة جوية بدون طيار و 27 قذيفة من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة التي هاجمت أهدافًا محلية في سوريا خلال عام 2019.

أسقطت قوات الدفاع الجوي السورية طائرة بدون طيار من الإرهابيين في حماة.

أسقطت القوات السورية مركبة جوية بدون طيار تابعة لجماعات إرهابية في شمال غرب محافظة حماة.

وفقا للمصادر ، فان أنظمة الدفاع الجوي السورية إسقطت طائرة بدون طيار مع ست قنابل أعدت للتفجير. تم تسجيل مركبة جوية بدون طيار في المجال الجوي لمدينة سقيلبية.