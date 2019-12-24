Военная полиция и армейская авиация РФ провели патрулирование в Хасаке и Алеппо

Алеппо, 24 декабря. Подразделения военной полиции РФ провели патрулирование в провинциях Хасака и Алеппо вдоль сирийско-турецкой границы в рамках реализации меморандума, заключенного с Турцией. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Подразделения российской военной полиции провели во вторник патрулирование по маршрутам Камышлы — электростанция «Мабрук», Айн-Исса — Абу-Хашаб, Камышлы — Хирбет-эль-Хус в провинции Хасака, Кобани — Дал-Магара, Аджами — Авшария, Аджами — Каракозак в провинции Алеппо.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Камышлы — Тель-эш-Шугур — элеватор «Алия».

Напомним, 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира», проводимой против бандформирований курдов в Сирии. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдов, передавала «Газета.ру». Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.