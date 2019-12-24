Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Боевики в Сирии обстреляли провинции Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

63
0 Оставить комментарий

Боевики в Сирии обстреляли провинции Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб

Дамаск, 24 декабря. Российские военные продолжают фиксировать нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

Он сообщил, что за прошедшие сутки зафиксировано 55 обстрелов.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Биньямин, Халаса, Истаблат провинции Алеппо; Санджека, Чекурджак, Нахшебба, Кермель, Сараф, Муккаталь, Кинсибба, Айн-Эш-Ашра, Кальят-Марза провинции Латакия; Кара-Джурн, Хуайз, Эль-Харука, Карутия, Дар-Хардата провинции Хама; Эс-Саватр, Зайтуна, Хан-Шейхун, Телль-Эт-Турки, Крах, Суккория, Телль-Кальбе, Тель-Сиди-Али, Эль-Касабия, Эль-Васита, Эс-Салихия, Шарки-Кафер-Дун провинции Идлиб», — сообщил Боренков.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Источник: Брифинги ЦПВС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров