Москва, 24 декабря. Благодаря российской поддержке, сирийская армия почти на 80% избавилась от террористических бандформирований на территории республики. Об этом сообщает военный аналитик Виктор Литовкин.

Российский президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России, заявил, что присутствие военнослужащих РФ на аэродроме «Хмеймим» и в порту Тартус в Сирии является гарантией мира и стабильности в республике. Путин подчеркнул, что российская армия продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии.

Как отметил военный аналитик Виктор Литовкин, Россия сумела помочь законному сирийскому правительству благодаря блестящей подготовке отечественных военнослужащих и современному техническому оснащению ВС РФ. Именно усилия ВС РФ позволили фактически создать армию Сирии.

«Россия помогла становлению сирийской армии. У РФ замечательный военный опыт, начиная от Афганистана и заканчивая Северным Кавказом. Россия умеет бороться с терроризмом и знает его природу. Высокий профессионализм и замечательная боевая техника — отличительная черта страны», — приводит слова эксперта издание iReactor.

Литовкин подчеркнул, что благодаря усилиям ВС РФ сирийская армия на 80% избавилась от террористических формирований в Сирии. Если бы не помехи со стороны НАТО и США, борьба с терроризмом была бы еще эффективнее, считает эксперт. Он напомнил, что активную поддержку боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 оказали именно США.

1 Организация запрещена на территории РФ.