Мы все едем на этом поезде, потому что он первый – пассажир нового поезда в Крым

Санкт-Петербург, 24 декабря. Первый поезд в Крым преодолевает километры пути и с каждым часом становится все ближе к Крымскому мосту, а корреспонденты ФАН продолжают рассказывать о его пассажирах. В одном с нами вагоне едет фотограф Александр Бойцов из Нового Уренгоя – он везет на первом поезде свои фотографии, детские работы для выставки, а еще торт с изображением локомотива и ямальский кедр для севастопольской земли.

«Я выставляю фотографии и рисунки, посвященные краснокнижным животным. Акцент на то, что это редкое существо, помогает беречь не только краснокнижных животных, но и остальных. Можно сфотографировать гепарда и со временем гордиться его снимком на стене. А можно этого зверя добыть, но это останется лишь мыслью, воспоминанием. Удовольствие от содеянного в фотографировании намного больше, так что предпочитаю оставлять на память фотографии», – рассказал Бойцов корреспонденту Федерального агентства новостей.

Александр решил провезти на первом поезде через Крымский мост свои фотографии и рисунки детей со всей России для выставки в Севастополе. Говорит, это очень важно для детей, а заодно будет стимулом прийти на выставку и посмотреть, что же за картины первыми приехали на обновленной «семерке» из Петербурга.

«Мы все едем в этом поезде по одной причине – потому что он первый. Это новая форма сообщения с полуостровом, новый путь между материком и той частью России, что вернулась в родную гавань», – считает собеседник ФАН.

Кроме творческих работ Александр Бойцов везет еще и торт, созданный специально под историческое событие – на светло-голубой глазури изображен паровозик и дата отправки первого поезда в Крым 23 декабря 2019 года. Вместе с Александром в Севастополь едет 14-летний ямальский кедр – его спасли из полосы отчуждения железной дороги и теперь посадят на крымской земле.

«Я с Севастополем больше 12 лет дружу и сотрудничаю. Севастополь всегда ощущался частью России. При первом же посещении у меня было чувство, что я вернулся домой, и сожаление о том, что я не приехал туда молодым – может остался бы в нем на всю жизнь» – рассказал Бойцов.

Поездка на первом поезде собеседнику очень нравится – говорит, очень комфортно, необычно и царит творческая атмосфера.

Время в пути поезда «Петербург — Севастополь» составит 43 часа 25 минут, в пункт назначения поезд придет в 9:25, а Крымский мост пересечет около двух часов ночи