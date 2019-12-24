Эксперт рассказал, как Китай мог бы помочь достроить «Северный поток – 2»

Москва, 24 декабря. Несмотря на санкции, введенные США против газопровода «Северный поток – 2», у «Газпрома» есть возможность завершить строительство проекта – например, обратившись за помощью к Китаю или другим странам, которых менее волнует угроза санкций со стороны США. Такое мнение озвучил аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов.

Он признал, что в мире не так много инжиниринговых компаний, которые в состоянии представить подобные услуги. Тем не менее, основная проблема заключается в другом – почти все они зарегистрированы в странах, которые входят в юрисдикцию Запада и, следовательно, серьезно относятся к вопросу возможных санкций.

Большинство фирм, строящих морские газопроводы, расположены в странах с активной морской нефтедобычей – например, в США, Великобритании, Нидерландах, Румынии или Норвегии.

«И в России имеются такие суда: как минимум, это собственное судно «Газпрома» «Академик Черский», которое сейчас находится в порту Находки, и трубоукладочная баржа Fortuna компании МРТС («Межрегионтрубопроводстрой» – Прим.ФАН.), стоящая в порту Мукран на острове Рюген», — отмечает он.

Однако Fortuna не подходит для работы на датском участке из-за технических требований регулятора.

«Поэтому «Газпрому» придется или пригнать с Дальнего Востока собственное судно, или обратиться за помощью, например к китайским компаниям, которые более сдержанно относятся к санкционным угрозам со стороны США», — пишет эксперт.

Он также допустил, что подходящее судно можно было бы приобрести через цепочку фирм, как это когда-то делалось во время СССР вследствие аналогичных санкций со стороны США. Подобная сделка сопряжена с серьезными расходами, однако, по словам эксперта, недостроенный газопровод принесет расходов куда больше.