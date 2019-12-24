Медведев поручил МВД пресечь оборот аналогов снюса в России

Москва, 24 декабря. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь нелегальную продажу некурительных никотиносодержащих смесей вне торговых точек, в том числе в сети Интернет. Об этом он написал на своей официальной странице «ВКонтакте».

«Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции», – заявил премьер-министр.

Дмитрий Медведев также пояснил, что оборот табака в нашей стране в настоящее время подвержен жесткому регулированию, для этого действуют определенные запреты. В это же время смеси, аналогичные снюсам, продаются под видом конфет, но по факту содержат в себе большее количество никотина. Опасные вещества могут легко приобрести дети.

Напомним, до этого Совет Федерации уже заявлял о желании ратифицировать обращение к Кабмину России с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу снюса. Данное решение было связано с обеспокоенностью родителей и учителей — власти получают большое количество обращений из-за распространения снюса. Так называется сосательный табак, который все больше набирает популярность среди подростков.

С распространением никотиносодержащих вещей также планируют бороться при помощи крупных штрафов. Замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэль Марданшин ранее подготовил ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно инициативе, предлагается увеличить штрафы за продажу жевательного и сосательного табака для граждан с 2-4 тысяч рублей до 15-20 тыс. рублей. Штрафные санкции должностным лицам парламентарий предлагает поднять с нынешних 7-12 тыс. рублей до 30-50 тыс. рублей. Штрафы для компаний могут возрасти с 40-60 тыс. рублей до 100-150 тыс. рублей.