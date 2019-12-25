Сирия итоги за сутки на 25 декабря 06.00: ИГ* атакует курдских радикалов, сирийская армия освободила 40 поселений Идлиба

Сирия, 24 декабря. Террористы ИГ1* продолжают атаки в зонах контроля курдских боевиков SDF в Ракке, Хасаке и Дейр-эз-Зоре. Сирийская армия освободила 40 поселений в ходе операции «Идлибский рассвет». «Лива аль-Хамза» переманивает боевиков из САР в Ливию. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: на юге провинции Идлиб совершили боевой вылет совместно с ВВС Сирии к позициям радикалов «Тахрир аш-Шам» и нанесли точечные удары.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами на юге Идлиба, освободив около сорока поселений, по неподтвержденным данным, потеряли один бронированный автомобиль и несколько членов личного состава в Латакии, в Хаме сбили беспилотник боевиков.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за обстрел пункта курдских радикалов в поселке Аль-Мансура в Ракке, подозревается в серии нападений на курдских боевиков в Хасаке и Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливают опорные пункты сирийской армии в Латакии у поселка Аль-Нусари направили ночью два беспилотника к авиабазе ВКС РФ, в Идлибе атаковали позиции САА с помощью террориста-смертника и объявили общую мобилизацию.

Курдские вооруженные формирования: потеряли двух боевиков на севере Ракки при взрыве пехотной мины на пути следования патруля, еще трех человек в Хасаке, ввели комендантский час на время новогодних праздников.

«Лива аль-Хамза»: вербует на северо-востоке Сирии боевиков для участия в гражданском конфликте в Ливии.

Провинция Латакия

Согласно данным агентства Step News, отряды правительственных сил не оставили попыток продвинутся на восток провинции в горные районы, занятые боевиками «Тахрир аш-Шам». Источник в сети Twitter (@grand1222) сообщил о пяти погибших военнослужащих сирийской армии и союзного иранского ополчения «Лива аль-Кудс» и еще нескольких раненых в районе поселка Аль-Нусари.

Приближенные к боевикам оппозиции медиаресурсы передали, что радикалы убили 6 членов Сирийской арабской армии (САА) и еще четверых бойцов «Хезболлы» при попытке наступления на фронтах у городов Аль-Хаддад и Кабана, к северу от Латакии.

Ночью боевики также попытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, о чем сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков. Террористы использовали при нападении беспилотные летальные аппараты. Боренков отметил, что российские средства противовоздушной обороны базы обнаружили и уничтожили два беспилотника, которые направлялись с юго-востока.

Провинция Хомс

Как передает сирийское новостной агентство SANA, в Хомсе в районе поселка Саун-Асвад сирийские военнослужащие зачистили склад боеприпасов, принадлежащий боевикам исламистских вооруженным бандформирований. Как сообщает источник, что местные жители рассказали о тайнике в районе ферм саперам, которые проводили работы по разминированию. Военнослужащие изъяли из тайника запас ручных гранат, минометов, средств связи и устройств ночного видения, а также различных взрывных снарядов. Не исключена вероятность, что схрон принадлежал действующим в провинции разрозненным «спящим ячейкам» ИГИЛ, которые тремя днями ранее совершили на востоке провинции три нападения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Саудовская нефтяная компания Aramco выпустила официальное заявлением, в котором обвиняет в клевете турецкое информагентство Anadolu. По их словам, СМИ опубликовало новость о переброске инженеров из ОАЭ на участок нефтегазового месторождения «Аль-Омар», которое находится в оккупации курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF). Согласно данным, которые располагали турецкие корреспонденты, группа из 15 инженеров их Египта и ОАЭ были направлены в Дейр-эз-Зор для работы на месторождении, с целью исследования дальнейших перспектив его разработки, а также для обучения рабочих на участке (из числа курдских боевиков). Позднее агентство опубликовало сообщение о переброске к «Аль-Омару» конвоя материально-технического обеспечения и военнослужащих из ОАЭ, в задачи которых входит охрана инженеров. Тем не менее, Aramco отрицает причастность к любым работам по добыче и разработке нефти в Сирии.

Источник также сообщил, что SDF выпустили заявление о полном запрете ввоза грузовиков и цистерн любого размера в зоны своего контроля. Так же под запрет попало передвижение в городе на мотоциклах, в том числе и для боевиков. SDF уже неоднократно с попеременным успехом пытались запретить мотоциклы, так как для боевиков ИГИЛ они излюбленный транспорт для минирования и совершения диверсий. Усиление мер безопасности связано с наступающим праздником Рождества и Нового года. Комендантский час будет введен до 1 января.

Провинция Идлиб

Источники, приближенные к боевикам так называемой «вооруженной оппозиции», сообщают, что радикалы убили несколько военнослужащих сирийской армии, а также у поселка Аль-Бараса захватили бронированный автомобиль в качестве трофея. От официальных СМИ подвыражения данной информации не поступало.

Военные источники в САА подтверждают восстановление контроля над деревнями Хадис, Абу-Макка, Сурман, Аль-Адфа, Дафна и поселка Тель-Манас, как передает агентство Rojava Network. С воздуха продвижение САА прикрывает авиация ВКС РФ и вертолеты ВВС Сирии, нанося удары по расположениям боевиков. В дальнейшем сирийская армия, освободив от боевиков ключевой город Маарет-ан-Нуман, обезопасив ключевые трассы. Об этом заявил сирийский военный эксперт, бригадный генерал в отставке Мухаммад Аббас в интервью РИА Новости. Позднее генштаб вооруженных сил Сирии объявил об освобождении более чем 40 деревень на общей площади больше трехсот квадратных километров.

«Ахрар аш-Шаркия» заявила о намерении направить в Идлиб подкрепление для поддержки своих союзников. Со своей стороны, боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» и «Тахрир аш-Шам» объявили всеобщую мобилизацию. Как передает BAS News, боевики группировок «Лива Султан Мурад» и «Лива аль-Хамза» начали вербовать бойцов для участия в войне в Ливии от лица турецкой армии на стороне сил так называемого Правительства национального согласия Ливии. По данным источника, набрано около 500 боевиков из Африна, Азаза, Джараблуса, Аль-Баба, Идлиба, Телль-Абъяда, Рас-аль-Айна.

У поселка Фарван к востоку от Маарет-ан-Нумана боевики «Тахрир аш-Шам» совершили безуспешную попытку прорвать линию обороны правительственных сил с помощь террориста-смертника в заминированном автомобиле.

Провинция Даръа

На севере провинции российская военная полиция установила контрольно-пропускной пункт на въезде в город Нава, после участившихся нападений неизвестных в данном регионе. Как передает агентство Masar Press, днем ранее в окрестностях города было совершено покушение на двух членов сирийской армии – неизвестные расстреляли из автоматов патруль и скрылись с места преступления до того, как по ним был открыт ответный огонь. Неизвестные также устроили засаду отряду САА на дороге у поселения Аль-Изра. В результате обстрела автомобиля были убиты три сирийских солдата, однако официального подтверждения эта информация так и не получила.

Провинция Ракка

На подконтрольном джихадистам «Исламского государства» медиаресурсе «Амак» появилось заявление боевиков о том, что ими было совершено нападение в городе Аль-Мансура. Террористы обстреляли и закидали ручными гранатами здание, в котором проживают следователи и прокуроры самоназванных «сил безопасности» боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF).

Еще один курдский боевик был убит, и еще гражданское лицо пострадало при детонации сразу двух взрывных устройств в городе Ракка на улице Аль-Нур и транспортной развязке Даллах в центре города.

Трое боевиков из «Демократических сил» были ранены взрывом бомбы в поселке Аль-Хосс на востоке провинции. Как сообщает агентство Euphrates Post, неизвестные установили бомбу на дороге, где на нее наехал автомобиль боевиков.

Провинция Хама

На севере провинции военнослужащие сирийской армии сбили залпом из зенитной установки беспилотный летательный аппарат у города Скальбия. Как сообщает агентство SANA, сбитый беспилотник кустарного производства был начинен шестью взрывными снарядами. Предположительно, с его помощью джихадисты планировали совершить атаку на казармы и склады боеприпасов правительственных сил.

Провинция Хасака

Разведка ВВС Сирии по сообщениям корреспондентов агентства Rojava Network была переброшена в районе аэропорта Фарадж в районе поселения Тель-Тамр, где в настоящее время находятся наблюдательные пункты российской военной полиции. САА также направила военное подкрепление в город Абу-Расин на севере, о чем сообщает новостной портал Alk Habour 21.

Двое курдских боевиков подорвались на противопехотной мине, оставленной на пути следования их патруля в районе Тель-Тамра, о чем также сообщает источник. Как передает новостное агентство Al Nour, неизвестные подбросили ручную гранату на контрольно-пропускной пункт боевиков SDF на въезде в город Аш-Шаддади. Источник сообщает, что нападающие скрылись на мотоцикле. В нападении боевики также обвиняют ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.