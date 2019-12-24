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Россиянин рассказал о необычном послании из 2002 года

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Россиянин похвастался посланием из 2002 года

Москва, 24 декабря. Пользователь «Пикабу» с никнеймом Prostoilogin поделился с посетителями платформы необычным посланием из 2002 года.

Россиянин поделился с интернет-пользователями внезапной находкой, которую он обнаружил во время замены полов в своей квартире. Под старым напольным покрытием лежала пачка сигарет с посланием из 2002 года.

Внутри пачки лежала одна сигарета, которую сопровождала надпись «добей». Также на внутренней части пачки надпись: «2002 г.».

Запись обрела популярность на ресурсе, набрав более 12 тысяч одобрительных реакций, а также несколько сотен комментариев. Многие пользователи вспомнили об аналогичных находках во время ремонта.

Больше всего впечатлило интернет-пользователей, сколько лет уже прошло с 2002 года. Некоторые признались, что, прочитав публикацию, осознали свою старость.

«Казалось бы, только вот 2000-ые были... Боже, какой я старый!» — написал NebritiyYojik.

«2007 год был 12 лет назад!» — добавил Ertyu5.

Посетители также поинтересовались у автора поста, «добил» ли он найденную пачку, но ответа от Prostoilogin так и не последовало.

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