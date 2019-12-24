Действия России в Сирии политолог назвал шагом к миру на Ближнем Востоке

Москва, 24 декабря. Глава Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин заявил, что будущее развитие Российской Федерации зависит, в том числе, от ситуации на Ближнем Востоке. Таким образом эксперт прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что присутствие российского военного контингента в Тартусе является гарантом мира и стабильности в Сирии и во всем регионе.

Во вторник на заседании Минобороны РФ Путин подчеркнул, что «российская армия продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии». Глава государства отметил, что благодаря российским военным на Ближнем Востоке сохраняется мир и стабильность.

Бредихин в интервью «ПолитРоссии» обратил внимание на тот факт, что действия России в Сирии серьезно укрепили позиции российского государства. Политолог подчеркивает, что действия страны на Ближнем Востоке важны для безопасности и будущего развития самой России.

«Это может быть первым шагом по восстановлению того влияния, которое было утрачено в 1990-е. Наличие российских военных в Сирии, крупнейшая российская военная база за рубежом, которая находится в САР, расширяет возможности нашей страны», — заявил аналитик.

Эксперт также обратил внимание, что успешные действия российской армии в Сирии не только стали причиной кардинальных изменений в стране, но и заставили задуматься многих международных игроков о развитии сотрудничества с Москвой.

«Наше закрепление в Сирии не является остановкой на пути, это шаг к миру и безопасности в регионе и росту экономической и военной мощи и влияния Российской Федерации», — заявил политолог, добавив, что российский лидер «и дальше будет оставаться инициатором побед РФ на мировой арене».

В конце сентября 2015 года по решению президента РФ и с одобрения Совета Федерации была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ). За время операции ВКС РФ совершили десятки тысяч боевых вылетов. При поддержке российских военных Сирийской правительственной армии удалось восстановить контроль над более чем 90% территории страны; тысячи мирных жителей смогли вернуться в свои дома.

11 декабря 2017 года президент заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести часть войск. В Сирии действуют авиабаза ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Сирия продолжает получать российскую гуманитарную помощь.

1 Организация запрещена на территории РФ.