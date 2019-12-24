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Депутаты Германии, Франции и Украины проведут встречу для обсуждения ситуации в Донбассе

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Депутаты Германии, Франции и Украины проведут встречу для обсуждения ситуации в Донбассе

Киев, 24 декабря. Украинские депутаты намерены в ближайший месяц провести встречу с коллегами из Франции и Германии на территории последней. Об этом рассказал депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук по итогам встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Встречи, которые у нас намечены в Германии с представителями Германии и Франции, состоятся в ближайший месяц-полтора​​​», — рассказал Медведчук.

По его словам, целью данных встреч будут не обычные дискуссии, а поиск конкретного и реального пути реализации главной проблемы, стоящей сегодня перед Украиной – достижения мирного урегулирования и прекращения боевых действий в Донбассе. Также, по словам Медведчука, на этих встречах будут обсуждаться способы имплементации Минских соглашений, которые были утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Он стал следствием государственного переворота в Киеве и создания Донецкой и Луганской народных республик. ВСУ в течение пяти лет проводят операцию против вооруженных сил республик, регулярно нанося удары по населенным пунктам Донбасса.

Источник: РИА Новости
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