Военный летчик прокомментировал испытание новых образцов вооружения Су-57 в Сирии

Москва, 24 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о завершении испытаний новых образцов ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57 в Сирии.

«В Сирии в боевой работе проверили (вертолет — Прим. ФАН) Ми-28НМ, беспилотный летательный аппарат «Иноходец» в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57», — сказал Шойгу в ходе итоговой коллегии Минобороны РФ.

Заслуженный военный летчик РФ, заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов отметил, что российские истребители пятого поколения Су-57 будут использоваться только Воздушно-космическими силами РФ. При этом российское оборонное ведомство получит 76 истребителей Су-57 к 2028 году.

«Эти самолеты будут использоваться только в ВКС. В других силовых ведомствах их применение нецелесообразно, потому что они призваны решать боевые задачи и по своему назначению являются многофункциональными ударными комплексами», — пояснил эксперт.

По его словам, Су-57 способен осуществлять перехват любых воздушных целей. Кроме того, российский истребитель может вести воздушный бой с любыми типами летательных аппаратов, а также прикрывать войска и использоваться в качестве штурмовика, передает «Ньюинформ».

«Су-57 будут использовать только Военно-космические силы России. Другие государства, если пожелают их приобрести, Индия, Китай или Аргентина, Бразилия, в свое время и Эрдоган поинтересовался, если все пойдет все хорошо, смогут это сделать», — добавил Попов.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать его наземные и надводные цели.