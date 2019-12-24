Бастрыкин поздравил учащихся заведений СК из числа сирот

Москва, 24 декабря. Следственный комитет РФ провел торжественный предновогодний прием для учащихся в ведомственных учебных заведениях из числа сирот, в том числе детей погибших сотрудников СК.

Глава правоохранительного ведомства Александр Бастрыкин поприветствовал и поблагодарил будущих следователей за вклад в сохранение национальной памяти.

«Наша обязанность не просто знать историю своей страны, своих родных, которые ради нас совершали героические подвиги, жертвовали жизнью, но наша первостепенная задача — сделать бессмертной память о защитниках Родины», — заявил Бастрыкин.

По его словам, кадеты и студенты активно помогают старшему поколению, проходя обучение по программе «Юный следователь» и участвуя в мероприятиях движения «Юнармия».

После этого начался праздничный концерт, на котором воспитанники прочитали стихотворения собственного сочинения, исполнили патриотические песни. Учащиеся представили презентации о своих успехах в учебе и общественной деятельности, кроме того, кадеты и студенты поделились впечатлениями о подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, таким образом подведя итоги 2019 года.

Сообщается, что в торжественном собрании приняли участие воспитанники Кадетских корпусов Следственного комитета имени Александра Невского и имени Ф.Ф. Слипченко, студенты Московской академии ведомства, а также действующие сотрудники СК.