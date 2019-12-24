Депутат Госдумы оценил эффективность российских средств ПВО в Сирии

Москва, 24 декабря. Российские военные в этом году сбили 53 беспилотника и 27 снарядов систем залпового огня, которые атаковали российские объекты в Сирии. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров прокомментировал слова министра. Он отметил, что российские системы ПВО успешно справляются с поставленными перед ними задачами. Кроме того, депутат призвал предотвращать дальнейшие удары по российским объектам, чтобы лишить противника возможности действовать безнаказанно. В частности, он напомнил о том, что эти снаряды в сторону российских военных запускаются конкретными людьми.

Также депутат прокомментировал слова Шойгу о том, что сирийские ПВО сбивают не менее 72% высокоточных средств поражения и беспилотников. Как отметил Федоров, это довольно высокий процент, который связан с присутствием в Сирии российских специалистов, которые активно обучают военнослужащих сирийской армии работе с российской техникой; кроме того, последняя отличается высоким качеством и надежностью.

«Если говорить о военных компонентах, то там не только техника, но политическая компонента и рисковая компонента. В этом случае также нужно учитывать то, что необходимо бить по противникам в ответ или когда-нибудь они могут пробить наши качественные системы ПВО», — приводит слова Федорова издание «ПолитЭксперт».

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1. В данный момент в некоторых районах республики продолжаются зачистки боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.